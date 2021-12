Ba-Vi: ingressos do Bahia à venda até a tarde desta quinta

Meio que 'de supetão', os ingressos destinados à torcida do Bahia para o Ba-Vi de domingo, 1º, no Barradão, começaram a ser vendidos nesta quarta-feira, 27. O anúncio do clube aconteceu por volta das 16h. O movimento até as 19h foi bastante fraco, pelo menos na Central de Atendimento ao Sócio (CAS), no Shopping Capemi e na loja Casa do Tricolor do Shopping Salvador.

Quem quiser garantir entrada no primeiro clássico da final precisa se apressar, já que a venda acaba às 15h desta quinta, 28. Além dos pontos já citados, os ingressos estão disponíveis na Casa do Tricolor dos shoppings Paralela, Salvador Norte, Bela Vista e Paseo.

Os sócios terão 50% de desconto no valor do ingresso, que custa R$ 80. Um total de mil dos 3,5 mil bilhetes disponíveis para o clube foram reservados para este fim, e estão à venda apenas no CAS.

Dos outros 2,5 mil ingressos, 1,4 mil são de meias-entradas e 1,1 mil de inteiras. (R$ 80 e R$ 40, apenas em dinheiro).

Brocador segue fora

A apenas quatro dias da final, o atacante Hernane segue sem treinar com bola. Com uma fascite (inflamação no arco de um pé), o 'Brocador' fez fisioterapia ontem pela manhã, e à tarde fez um trabalho físico à parte. A expectativa é que hoje ele volte às atividades com bola.

Em campo, Doriva fez um trabalho tático com a provável equipe titular formaad por: Marcelo Lomba; Tinga, Lucas Fonseca, Éder e Moisés; Feijão, Danilo Pires e Juninho; Luisinho, Edigar Junio e Thiago Ribeiro.

