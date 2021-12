Ba-Vi: clássico não terá maior torcida organizada do Bahia

Maior torcida organizada do Bahia, a Bamor, publicou uma nota em seu site oficial informando que não irá ao clássico desta quarta-feira, 8, na Arena Fonte Nova.

De acordo com a publicação, a torcida se diz desrespeitada pela direção do clube e afirma que a ausência no estádio será por conta da divulgação - segundo a organização, ficitícia - de um número de ingressos doados às torcidas, tanto à Bamor, quanto para outras organizadas.

O corte de ingressos para torcedores e equipes de jornalismo faz parte da medida da nova presidência de reduzir os gastos do clube. Confira na íntegra a nota divulgada pela Bamor em seu site oficial:

Informamos aos nossos associados e simpatizantes que a TORCIDA ORGANIZADA BAMOR não se fará presente amanhã (quarta-feira 09/10/2013) no jogo contra o vitória da Bahia.



Mesmo várias pessoas achando que o problema se resume a ingressos cedidos pela direção do clube é o que nos motiva a abrir mão desse importante jogo, Temos a consciência tranquila que não se trata disso, a BAMOR é um patrimônio do clube e da nação tricolor, e como tal, deveria ser tratada com respeito, coisa que infelizmente não vem acontecendo, a nova direção do clube tem todo direito de tomar decisões para o bem do E.C.BAHIA, porém, não pode agir de forma equivocada e arbitraria, passando números de ingressos fictícios doados às torcidas para mídia, expondo a BAMOR e as demais organizadas e tentando nos jogar contra a nossa nação que respeitamos muito, somos BAHIA acima de tudo,

porém não aceitaremos ser bode espiatório de ninguém. Temos 35 Anos de Luta e Amor ao lado do Esporte Clube Bahia, sempre protestamos contra varias gestões do clube, mas sempre fomos respeitados por essa luta e nossa tradição nas arquibancadas.



Todos sabem que a nossa torcida estará sempre ao lado da Nação Tricolor transmitindo apoio e segurança.

AMAMOS O ESPORTE CLUBE BAHIA, E NÃO A DIRIGENTES, um abraço a Maior Nação do Nordeste!

