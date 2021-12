Ávine volta a ser relacionado após quase três anos sem jogar

O Bahia tem novidade para a partida contra o Ceará, neste sábado, 13, às 16h30, na Arena Fonte Nova. O lateral-esquerdo Ávine volta a figurar entre os relacionados do Tricolor após ficar quase três anos sem disputar partida oficial. Ele está fora dos gramados desde agosto de 2012 por conta de sequência de lesões e cirurgias no joelho direito.

O atleta foi um dos destaques da equipe na campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2011. No início de 2015, ele deixou a barba crescer e fez promessa de tirar somente quando voltasse a atuar e ganhou o apelido de "Osama" pelos companheiros do Esquadrão.

Além do lateral, outros vinte e três jogadores foram relacionados após a preparação durante a semana. O atacante Kieza, o goleiro Omar e o lateral Tony também retornaram ao grupo depois de se recuperarem de lesões e de suspensão, respectivamente.

Preparação

O técnico do Bahia, Sérgio Soares, encerrou na manhã desta sexta, 12, no Fazendão, a preparação para a partida contra o Vovô. Ele realizou um treino coletivo no Fazendão, além de ensaiar cobranças de faltas e escanteios. O tricolor está na sétima colocação com 11 pontos e, caso vença o Ceará, pode voltar ao G-4.

adblock ativo