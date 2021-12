Ávine vai a São Paulo para ser examinado por especialista

Após atuações recentes que deixaram evidentes a incompletude da sua recuperação, o lateral-esquerdo do Bahia, Ávine, ainda segue em tratamento da lesão que teve no joelho.

Nesta terça-feira, 14, acompanhado de um funcionário do Tricolor, o jogador viajou para São Paulo, com o objetivo de se submeter à avaliação médica de um especialista.

"Esta prática, que é comum no meio do futebol, visa única e exclusivamente acelerar a recuperação do atleta", justificou o clube, por meio de uma nota postada em seu site oficial.

Após suspeitas de erro médico na cirurgia que pretendia curar uma lesão no menisco do jogador, o departamento médico tricolor decidiu por afastá-lo das atividades na última sexta-feira, 10. Segundo o médico Marcos Lopes, Ávine ainda padece de um inchaço no joelho e não tem previsão para retornar aos gramados.

Com a ausência do jovem atleta, considerado o principal ala do elenco tricolor, Caio Júnior tem à sua disposição para o jogo desta quarta-feira, 15, contra a Ponte Preta, o lateral Gerley e o volante Hélder; o treinador já adiantou que improvisará Hélder mais uma vez.

