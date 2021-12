Ávine tem nova chance neste sábado diante do Ceará

Mais do que fazerem um clássico nordestino, Bahia e Ceará possuem a marca de momentos decisivos em seus três últimos encontros: dois pelas finais do Nordestão deste ano e um pela última rodada da Série A em 2011.

Se a partida deste sábado, 13, na Fonte Nova, às 16h30, não é tão decisiva quanto as anteriores - fora, claro, a chance do Tricolor de voltar ao G-4 da Série B -, ela terá um peso no mínimo simbólico para Ávine.

Desde 8 de agosto de 2012, o lateral esquerdo não sabe como é a sensação de pelo menos sentar no banco de reservas e ter a expectativa de entrar em campo. Essa foi a data da sua última partida como titular: empate em 0 a 0 com a Portuguesa, em Pituaçu, pela Série A. Desde então, não foi mais sequer relacionado.

Depois de três cirurgias no joelho direito e um período indefinido de recuperação - no qual muitos questionaram a continuidade da sua carreira -, ele enfim voltou a ser relacionado. Para Ávine, o sentimento é de conquista: "Muitos duvidaram, mas só Deus poderia determinar se eu iria ou não voltar. Tive muita fé, força de vontade e trabalho, e estou aqui de novo para ajudar meus companheiros".

Apesar da festa, não se sabe se o lateral terá condições de jogo. Ele treinou normalmente com bola nas últimas semanas e até participou de um coletivo na segunda-feira passada. Mas ele sentará no banco, motivo suficiente para causar ansiedade: "Vai dar um frio na barriga pelo fato de eu estar sem jogar há muito tempo, mas creio que vai ser uma sensação boa. Não só para mim, mas para todos. Estou preparado para fazer meu papel se o professor precisar de mim".

Chance de vingança

Bahia e Ceará têm muitos motivos para não gostarem um do outro. Se a partida de hoje será uma chance para o Tricolor se vingar da dupla derrota na decisão da Copa do Nordeste (por 1 a 0 na Fonte Nova e por 2 a 1 no Castelão), ela será outra oportunidade para o Vozão revidar o rebaixamento para a Segundona em 2011, sacramentado numa partida contra o Esquadrão.

Naquele ano, a única chance de o Alvinegro escapar da degola era vencer o Bahia na última partida, em Pituaçu, e torcer por um tropeço do Cruzeiro contra o Atlético-MG. Além da goleada da Raposa por 6 a 1, o Ceará perdeu por 2 a 1 aqui e voltou à Série B.

Para Bruno Paulista, que será titular na vaga do suspenso Souza, enfrentar o Ceará, por conta desse histórico, tem mesmo um sabor especial. Mas não vai se tratar de uma revanche: "Tem um gosto diferente. Mas a Copa do Nordeste é passado, estamos pensando apenas na Série B".

Além de Souza, desfalcam o Bahia os meias Eduardo, com uma lesão no tendão de aquiles, e Tchô, recuperando-se de cirurgia no apêndice. O lateral esquerdo Patric cumpre suspensão do STJD.



No Vozão, o volante Uillian Correia, um dos destaques do time, não jogará por causa de dores num tornozelo. Do time campeão do Nordeste, saíram o lateral direito Samuel Xavier, para o Sport, e o atacante Magno Alves, para o Fluminense. O goleiro Luís Carlos e o atacante Assisinho estão lesionados.

adblock ativo