Ávine se diz certo de um 2013 de sucesso no Bahia

Contra a descrença de uns e o pessimismo de outros, ele garante: vai voltar aos gramados, sim. E tão bem quanto antes. O dono do discurso é Ávine, lateral-esquerdo do Bahia. O jogador, que fez apenas nove partidas (a última há cinco meses) em 2012, devido a problemas no joelho, já traça um 2013 cheio de metas. E todas elas plausíveis, segundo informações de profissionais que acompanham sua recuperação.

Ávine ainda não está 100% pronto para uma partida. Por isso, sua pré-temporada tem sido mais voltada para trabalhos específicos na academia de musculação. O fisioterapeuta José Dourado Neto explica. "Ele tem hipotrofia muscular nas duas coxas. É normal quando se usa pouco as pernas. Foi o caso dele em 2012. Então, ele tem feito um trabalho para ganhar força e volume nessa musculatura. É ela que dá estabilidade à articulação do joelho. É só questão de tempo para Ávine ganhar a força necessária e jogar normalmente", disse.

"Depois de uma cirurgia, a estrutura do joelho não é mais a mesma, mas nada que o impeça de voltar a jogar. Ávine tem uma pequena deficiência estrutural no joelho devido a uma lesão no menisco. Porém, a força muscular vai fazer essa compensação. Quanto às dores no joelho que ele sofreu em 2012, elas podem até voltar um pouco, é natural. Será uma dor leve, suportável e perfeitamente controlável", completou o fisioterapeuta, que só não quis precisar quando o lateral-esquerdo fará sua primeira partida em 2013. Tudo depende do andamento dos trabalhos na academia. A tendência é que a reestreia ocorra em fevereiro.

Empolgação - Feliz com as informações, o camisa 6 já faz planos para seu retorno. A começar pelo reencontro com um estádio para lá de especial. Foi de Ávine o último gol da antiga Fonte Nova, em 2007. "Só em jogar na nova Fonte já vai ser um sonho. A Fonte Nova está marcada na minha vida. E já pensou o primeiro gol no novo estádio ser meu também (risos)? Ou então, quem sabe, pelo menos a assistência para o gol", comentou o jogador, para, logo na sequência, emendar um desabafo: "Muitos duvidaram que eu voltaria a jogar, mas eu nunca duvidei. Eu fui escolhido por Deus para ser um vencedor. Nada nem ninguém vai me impedir de continuar minha carreira".

Contudo, Ávine reconhece que houve momentos em que o desânimo bateu. Foi aí que ele teve de buscar forças de todos os lados, principalmente da maioria da torcida, que confiou na sua recuperação. "Eu vi que, se eu ficasse triste, seria pior para o tratamento. Então, passei a buscar forças. Primeiramente, em Deus, mas também com familiares e torcedores, que me mandam até hoje mensagens diárias de apoio", informou.

E é para estes torcedores que Ávine traça mais uma de suas metas. Seria uma forma de retribuir o apoio. "Quero ser campeão jogando pelo Bahia. Não me considerei campeão baiano em 2012, pois só disputei um jogo. Agora, em 2013, a história será outra. Tive até propostas de outros clubes, mas fiz questão de ficar. Tenho que conquistar um título aqui", finalizou.



