Ávine renova com o Bahia por mais dois anos

O impasse sobre a renovação de contrato do lateral-esquerdo Ávine com o Bahia chegou ao fim. O jogador de 25 anos, que por uma séria lesão no joelho, praticamente não entrou em campo nos últimos dois anos, acertou sua permanência no tricolor por mais duas temporadas.

O futuro de Ávine no Esquadrão foi decidido, nesta manhã, em uma reunião a portas fechadas entre a diretoria e o atleta. As bases salariais do novo contrato não foram informadas. O jogador, que teve o vínculo com o clube expirado no dia 31 de dezembro de 2013, se apresenta na próxima segunda-feira, no Fazendão.

Revelado nas divisões de base do Bahia, Ávine foi lançado no time principal aos 18 anos, na sofrida campanha da terceira divisão em 2006. Ele chegou a ser emprestado, em 2009, para o Santo André, mas retornou ao clube em 2010 e ajudou na volta à elite do futebol brasileiro.

Em meados de 2011, Ávine apresentou um séria lesão na cartilagem do joelho direito. Fato que o levou a passar por uma cirurgia. Em 2012, só entrou uma vez em campo. A lesão, que ainda persistia, o levou a mais dois procedimentos cirúrgicos, além de longas fisioterapias ao longo dos últimos dois anos. Já em 2013, ele não conseguiu atuar pelo time.

