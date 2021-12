Ávine renova com o Bahia até 2016

Depois de uma longa novela que se arrastava desde o final de 2013, com acusações e trocas de farpas entre seu agente e a diretoria do Bahia, o lateral Ávine renovou o contrato com o tricolor e permanece no clube até 2016.

O empresário do atleta Olegard Filho chegou a criticar publicamente a diretoria do Bahia por sempre adiar a o acordo com o jogador e reclamar de informações, segundo ele, mentirosas sobre a renovação. O próprio Ávine utilizou a sua conta no Twitter para se dizer chateado com a situação e declarar seu amor pelo clube.

Em janeiro a diretoria havia anunciado a extensão do vículo com o jogador, fato que foi posteriormente negado Olegard, afirmando que não houve nenhum acordo.

Revelado no Esquadrão, o atleta foi eleito o melhor da posição em 2011 e um dos destaques do Bahia no acesso à Série A no ano anterior. Ávine passou por três cirurgias no joelho e fez o último jogo no dia 8 de agosto de 2012, contra a Portuguesa, em Pituaçu.

No entanto, o lateral demonstra confiança para o retorno aos gramados em 2014 e já treina com bola no Fazendão. Atualmente Marquinhos Santos conta com outros três jogadores na posição e Ávine deve brigar com o titular Guilherme Santos, Raul e Jussandro para retomar o posto e assumir a camisa 6.

