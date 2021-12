Ávine pode fazer cirurgia com células-tronco

Se o feriado do 2 de Julho foi de praia para boa parte dos baianos, para o Bahia o dia foi de treinos, visando a reestreia no Brasileirão domingo, 7, contra o Corinthians, às 16 horas, na Arena Fonte Nova. O técnico Cristóvão Borges separou a equipe em dois grupos e comandou um treinamento técnico, de posse de bola, em campo reduzido.

Alguns jogadores fizeram apenas um treino físico na academia do clube, caso de Wallyson, recém-contratado, e que pode estrear no domingo. Outros, no entanto, preocupam. Marquinhos Gabriel sentiu dores no músculo posterior da coxa direita.

"O Marquinhos tem uma lesão antiga na coxa. Hoje vamos fazer uma ressonância e daremos o aval ou não para que ele jogue domingo", afirmou o Dr. Luiz Sapucaia.

Quem também foi citado pelo médico foi o lateral Ávine, longe dos gramados desde agosto do ano passado. A solução para o problema crônico do jogador, no entanto, pode estar próxima.

"Ávine tem uma corrida que sobrecarrega a cartilagem do seu joelho e queremos submetê-lo a um novo procedimento (cirúrgico) em 15 dias, implantando células -tronco para refazer a cartilagem. A conduta é conceituada e que já vem acontecendo nos EUA e na Europa", disse.

