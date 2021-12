Ávine nega que vá trocar de posição e jogar como meia

Após um longo período no departamento médico, desde agosto do ano passado, o lateral Ávine participou nesta segunda-feira de um treino no gramado do Fazendão. Ainda sem ter um data definida para sua liberação total, Ávine descarta, por enquanto, a possibilidade de atuar como meia, o que chegou a surgiu como uma opção para evitar um maior desgaste durante a partidas.

"Pelo que estou sentindo, acho que não vai ser necessário. Fiz o treino com bola, dei uns piques na lateral do campo e não senti dor. Cheguei a pensar nisso, até porque saiu muito comentário, tanto da imprensa quanto na internet. Conversei com os médicos sobre isso, não vai ser preciso mudar de posição".

Perguntado sobre o que será diferente desta vez, já que ensaiou este retorno em outras oportunidades, o lateral mostrou confiança no trabalho, mas evitar dar qualquer data sobre a volta aos gramados.

"Foi feita muita coisa nova, tanto na parte de fisioterapia, academia, além de um suplementos alimentares para pegar massa muscular. Isso me ajudou muito. O trabalho foi bem feito, aos poucos vou voltar, mas não sei se será no Baiano".

