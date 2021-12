Ávine não treina e vira dúvida para jogo contra o São Paulo

O técnico Caio Junior pode ter um importante desfalque no jogo desta quarta-feira, 1, ás 21h50, contra o São Paulo. O lateral-esquerdo Ávine não participou do treino na tarde desta terça-feira, 31, no Fazendão, e virou dúvida para a estreia do tricolor baiano na Copa Sul-Americana.

“O Ávine não está vetado. É um jogador que precisa de uma atenção muito especial. Ele tem uma história muito bonita e está passando por um problema crônico. Vamos decidir o que for melhor para todos nós, para que ele tenha um sequencia correta”.

Caio também irá ter o desfalque do volante Fabinho, mas no caso deste jogador, ele será poupado para evitar uma lesão, devido a intensa sequência de jogos no clube.

“Quando fui treinador do Botafogo, passei três ou quatro meses sem nenhum jogador com lesão muscular. Tenho orgulho desse histórico. O Fabinho vem jogando todas as partidas durante os noventa minutos. Mas domingo contra o Grêmio teremos o Fabinho inteiro”.

