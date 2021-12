Ávine é afastado dos treinos por tempo indeterminado

Ávine está afastado dos treinos do Esporte Clube Bahia por tempo indeterminado. Esta é a decisão tomada pela diretoria tricolor após a consulta realizada pelo jogador com um médico especialista em recuperação de joelhos, na cidade de São Paulo.

Segundo a assessoria do clube, os exames realizados na capital paulista constataram que Ávine está com um problema na cartilagem do joelho, porém não será necessária a intervenção cirúrgica. O melhor tratamento para o caso seria fisioterapia e musculação.

Sendo assim, o atleta iniciará o tratamento específico ao longo desta semana. A previsão de retorno do jogador às atividades dependerá, sobretudo, da sua evolução no caso. O mais provável é que isto aconteça somente no ano que vem.

Sem Ávine, o técnico Caio Júnior conta somente com Gerley como opção para a lateral esquerda, jogador que não vem agradando à comissão técnica e tampouco à torcida. A saída do treinador vem sendo escalar o volante Hélder improvisado na função. O garoto Jussandro, das categorias de base do clube, também foi incorporado ao grupo principal para tentar solucionar o problema.

