Auxiliares de Bahia e Santa Cruz brigam nos vestiários

O conflito que aconteceu dentro de campo, que teve como ponto alto a cabeçada do técnico Milton Mendes no auxiliar do Bahia Eduardo Souza, continuou na chamada zona mista, na saída de campo.

Enquanto aguardavam seus jogadores, integrantes das comissões técnicas trocavam provocações. "Quero ver se ele é homem de aparecer aqui para peitar a gente", disse Anselmo Sbragia, um dos auxiliares de Doriva, se referindo a Milton Mendes. "Avisa ao treinador de vocês que ele é um covarde", disse Marcelo Lomba. "Vai chorar no vestiário", respondeu um membro do Santa.

Ambos os lados partiram para a troca de socos. A cena foi gravada com exclusividade pela reportagem de A TARDE e está disponível no portal (veja ao lado). A Polícia Militar tentou intervir, mas a confusão só acabou quando os membros do time pernambucano foram isolados no vestiário por um cordão de policiais. Ainda assim, o clima ficou tenso.

Um membro do quarteto de arbitragem confirmou à reportagem que nenhum deles presenciou o caso, sendo impossível relatá-lo em súmula. Já a confusão em campo, que acabou com a expulsão de Milton Mendes e de Eduardo Souza, será relatada na súmula publicada hoje.

A reportagem procurou Milton Mendes para falar sobre a cabeçada, mas o técnico não quis comentar o assunto. Membros da comissão técnica envolvidos na confusão também não se pronunciaram.

"Eu conheço a maioria do pessoal do Santa, porque joguei com eles. Se isso tudo aconteceu, acredito que foi pela arbitragem. Fizeram com que os times se provocassem e entrassem em conflito", disse o atacante Luisinho.

O equívoco do telão da Fonte Nova, que creditou cartão amarelo a Grafite logo após o seu gol, também foi alvo da reclamação dos jogadores do Bahia ao final do jogo. O erro fez com que os tricolores pedissem a expulsão do atacante após o amarelo dado a ele por ter saído de maca.

"Primeiro apareceu no telão que ele tinha amarelo. Então, quando ele tomou o segundo, ninguém entendeu. Não sei de quem é a culpa, de quem mexe no telão, mas confundiu", disse o volante Danilo Pires.

Um membro da arbitragem confirmou à reportagem que o único cartão recebido por Grafite foi o que recebeu ao sair de campo. Ele também disse que tentou explicar a situação para os jogadores, que procuraram o quarto árbitro.

