Auxiliar técnico do Bahia vai à Alemanha para intercâmbio

Em busca de mais uma qualificação profissional, o auxiliar técnico do Bahia Charles Fabian viaja para a Alemanha nesta quarta-feira, 25, para um intercâmbio no Bayern de Munique e no Borussia Monchengladbach. Ele ficará no Velho Continente até o dia 13 de março.

"A ideia é acompanhar uma semana de treinamentos em cada um dos clubes, que são da escola campeã mundial. Ver como trabalham o pré-jogo e arrancar o máximo de conhecimentos e informações para a gente estar sempre antenado. Não é só porque utilizam lá que é bom pra gente. Então, é ver como pode ser essa adaptação para cá", diz Charles, que comandou o Bahia no final de 2014.

Além de acompanhar a rotina dos clubes alemães, Charles assistirá a três jogos do Campeonato Alemão e um da Liga dos Campeões. "Com certeza, será importante não só para mim, mas também para o Bahia", acrescenta.

Há dois meses, Charles já havia participado de um curso de aperfeiçoamento da carreira promovido pela CBF, no Rio de Janeiro.

