Auxiliar de Guto já comanda treino no Bahia

Guto Ferreira, o novo técnico do Esquadrão, chega só nesta segunda-feira, 27, para assumir o comando do time, ministrar treinamento no Fazendão e já ficar à beira do campo no duelo desta terça-feira, 28, às 19h15, na Fonte Nova, diante do Oeste.

No entanto, seu trabalho começou neste domingo, 26, no CT do Tricolor, através dos olhos do auxiliar Alexandre Faganello, que deu o primeiro treino da nova comissão neste domingo.

Os outros três componentes da equipe chegam nesta segunda com Guto: o assistente técnico André Luis Ferreira, o coordenador de treinamentos Marcos Antônio Cézar e o coaching esportivo Gustavo Evangelista.

Faganello comandou um trabalho com bola e concedeu entrevista após a atividade, na qual falou sobre a má fase atual do Bahia, com quatro derrotas consecutivas. "A gente vê que é um time que tem qualidade, mas perdeu um pouquinho de confiança devido aos resultados. A gente chegou aqui para ajudar os jogadores a resgatarem isso aí. Qualidade não se perde, não se desaprende a jogar futebol. Não tenho dúvida de que a gente vai botar o Bahia nos trilhos", garantiu.

Um dia antes de sua apresentação à imprensa, Guto Ferreira gravou vídeo endereçado à torcida tricolor. "Torcedor, conto com seu apoio e sua energia positiva para conduzir o Bahia de volta à Série A. Da minha parte e da equipe não faltarão empenho, dedicação e comprometimento", disse, na gravação.

