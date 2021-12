Autor do gol salvador, Talisca curte boa fase no Bahia

"Nada como um dia após o outro, hein?". A indagação do meia Talisca reflete bem o atual momento que a cria da base tricolor vive no clube. De contestado e relegado ao banco de reservas, o jovem de 19 anos virou ídolo do Bahia desde o último domingo. Afinal, foi o camisa 8 quem marcou o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. O tento, por sinal, foi bastante esquisito.

"Foi estranho mesmo. Eu ia bater (na bola) com o pé esquerdo. Furei. Aí, pegou na coxa direita. Não foi bonito, mas a bola entrou e valeu! ", explicou o sorridente Talisca.

Valeu muito! Além dos três pontos na tabela, o resultado pôs fim à ameaça de rebaixamento. Decretou a permanência do time azul, vermelho e branco, pelo quarto ano consecutivo, na Série A - recorde de um clube nordestino na era do pontos corridos.



Sob os holofotes de torcida e imprensa por conta do gol salvador, Talisca recebeu a reportagem de A TARDE em sua residência na Praia do Flamengo. O cansaço evidenciado no semblante contrastava com o sorriso de alívio.

"Não dormi. Voltamos de Belo Horizonte logo após a partida. Hoje (segunda) pela manhã, fui dar entrevistas. A ficha ainda não caiu. Pedi tanto a Deus e ele me recompensou com o gol decisivo", revela o meia, que tenta findar os altos e baixos na precoce carreira.

Em seu primeiro ano como profissional na Série A, Talisca atuou em 20 partidas no torneio, nove como titular. Coincidentemente, quando o Bahia estava em seu melhor momento na competição - após a 11ª rodada, em julho, o time era o 4º colocado -, o camisa 8 estava no time principal. Porém, assim como o time, caiu de produção e acabou sacado. "Foi difícil. Na época, tinha uns problemas particulares que me atrapalhavam", conta, sem maiores detalhes.

Exigência

Somado a isto, Talisca virou alvo da exigente torcida tricolor. Vaias vindas das arquibancadas o atingiam por motivações diversas, como más atuações, excesso de individualismo e preciosismo. "A torcida tem direito de cobrar, mas estava exigente demais comigo. Não merecia tantas críticas. Agora, acho que o clima é de paz e amor", disse o meia, que agradece ao técnico Cristóvão Borges. "Ninguém gosta de ficar no banco (de reservas). Mas evolui. Passei a observar lances, ler o jogo em si. Além disso, agora o professor (Cristóvão) me colocou onde eu gosto de atuar (como meia), onde sei jogar", revelou.

Diante do Fluminense, domingo, Talisca espera ter sequência e promete não aliviar para os cariocas, ameaçados pelo rebaixamento. "Se fosse ao contrário, eles não iriam tirar o pé", justifica.

Com contrato até 2017, o meia torce por dias melhores em 2014 e não descarta a possibilidade de até mudar de alcunha - referência ao porte físico. "Agora, estou forte! (72kg) Desde dezembro (2012), faço um trabalho de ganho de massa muscular. Ganhei 22 quilos. Isso me ajudou em campo. Espero que, em 2014, não só eu, mas o Bahia também esteja".

