Autor do gol de empate, Hélder é festejado pelos tricolores

No desembarque da delegação do Bahia nesta quinta-feira, 13, no Aeroporto Internacional de Salvador, um jogador do elenco mereceu destaque em relação aos demais. Trata-se de Hélder, autor do gol que garantiu ao Esquadrão o empate por 1 a 1 com o Sport na noite da última quarta-feira, 12. Ele foi recebido com festa pelos tricolores que estiveram presentes no salão de desembarque.

O volante do time baiano, que marcou seu primeiro gol na Série A do Campeonato Brasileiro, comemorou o resultado na Ilha do Retiro e aproveitou para convocar a torcida a comparecer em grande número ao jogo de domingo, 16, contra o Figueirense, em Pituaçu.

"O meu primeiro gol no campeonato foi especial. Acho que valeu pelo empate, que foi um grande resultado. Afinal, o Sport é um adversário direto. Agora espero que, no domingo, a torcida do Bahia volte a fazer festa em Pituaçu. Precisamos dela ao nosso lado. Precisamos fazer valer o status de Caldeirão do estádio", disse o jogador.

O gol - Depois de ter saído atrás do placar logo no começo do primeiro tempo, o Bahia lutou para conseguir o gol de empate. A busca demorou até os 37 minutos da segunda etapa, quando Jones Carioca cruzou da direita e Elias deixou para Hélder, num chute rasteiro, mandar a bola para as redes do goleiro Saulo.

Com o resultado contra o Leão da Ilha, o tricolor perdeu uma posição na tabela de classificação, mas, agora com 28 pontos ganhos, manteve em cinco a diferença de pontos sobre o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o próprio Sport.

adblock ativo