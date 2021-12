Autor de gol salvador, Arthur Caike admite que 'Libertadores é maior objetivo'

Contestado por parte da torcida do Bahia, o atacante Arthur Caike foi decisivo no triunfo contra o CSA no sábado, 31, na Arena Fonte Nova. O jogador entrou aos 37 do segundo tempo e precisou de apenas três minutos para marcar o gol salvador após cobrança de falta. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira, 2, ele comentou sua habilidade na bola parada.

"Treinamento ajuda muito. No jogo, a frequência de faltas perto da área é pouca. No treinamento, a gente sabe a forma de bater, distância, como vai bater, a força que vai pôr na bola. Isso ajuda e você vai aprimorando.", disse Arthur Caike.

O atacante ainda não conseguiu render o esperado pelo Esquadrão, e foi bastante criticado após ser expulso ainda no primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro, pela 11° rodada do Brasileirão. Arthur afirmou acreditar que o cartão vermelho foi exagerado e que contou com o apoio do técnico Roger Machado e dos companheiros de elenco para superar.

"Feliz em voltar a marcar, pois sempre procuro dar o meu melhor nos treinamentos e nos jogos. Aconteceu a expulsão contra o Cruzeiro, duas faltas que acabei fazendo no jogo. No meu modo de ver, acho que o árbitro foi até rigoroso ali comigo, no primeiro cartão. No segundo, nem tanto. Mas pude manter meu treinamento. Roger conversou, o grupo todo passando confiança e nunca me deixei sentir essa expulsão. No último jogo, acabei fazendo o gol do triunfo quando a torcida já tinha me cobrado. Graças a Deus, pude fazer nesse jogo".

Após o gol marcado, Arthur Caike se credencia como substituto do 'xará', Artur Victor, que convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, desfalca o Bahia na partida deste sábado, 7, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

"É uma oportunidade. Tem o Élber, que está entrando muito bem. Oportunidade para nós dois. Um dos dois, quem Roger utilizar no jogo... Tem o Marco Antônio, que está treinando muito bem. Quem o Roger optar, o Bahia vai estar bem servido enquanto Artur está na Seleção. Quem entrar, vai estar preparado para fazer o melhor", afirmou o atacante.

Com 27 pontos, o Bahia ocupa a 8° posição do Brasileirão, com a mesma pontuação do Atlético-MG, primeiro clube na zona de classificação para a Libertadores. Arthur Caike afirmou que a vaga na competição é o objetivo do clube, mas ressaltou que o Tricolor deve pensar em cada jogo de uma vez.

"Está cedo. A gente está indo jogo a jogo, mas sabemos dos objetivos do clube. O Bahia bateu mais um recorde de pontuação no primeiro turno e a gente vai manter isso, jogo a jogo até o final. Tem os nossos objetivos de conseguir essa vaga na Libertadores. A gente vai devagarzinho respeitando as equipes para ir em busca deste objetivo", comentou.

