Ausências de Love e Ramon não animam elenco tricolor

Na teoria, o Bahia tem contado com uma mãozinha do destino. Contra São Paulo e Vasco, por exemplo, o time não teve pela frente o artilheiro tricolor Luis Fabiano (suspenso) e enfrentou um Cruzmaltino com nove desfalques (entre lesionados e suspensos). Resultado: dois triunfos do Esquadrão.

Na quinta-feira, 4, diante do Flamengo, às 21h, no Engenhão, o atacante e principal estrela do rubro-negro, Vágner Love, além do lateral-esquerdo Ramon, estão fora da partida. Ambos suspensos.

Porém, a 'boa notícia' é vista com desconfiança pelo elenco do Bahia. "Não tem essa, não. O time do Flamengo é qualificado. Por exemplo, nós não temos o Souza, mas estamos nos superando. Eles não têm o Love, mas contam com Liédson, Ibson, Renato... É um grande time, precisamos ficar atentos", prega Marcelo Lomba.

Já Gabriel qualifica a partida como um duelo de seis pontos. "Eles estão na mesma faixa da tabela que a gente, e é muito importante vencer essa partida", disse. Bahia (12º) e Fla (11º) somam 34 pontos.

De olho no Flamengo, o tricolor volta a treinar nesta quarta-feira.

