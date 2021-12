Atletas sem espaço terão chance contra o Santa Cruz

O próprio Doriva entregou: o duelo de quarta-feira, 23, contra o Santa Cruz, não terá mais tanta importância para o Esquadrão. Já classificado para a fase final da Copa do Nordeste como líder do grupo, o Bahia entra em campo, às 21h45, na Fonte Nova, para cumprir tabela.

O técnico afirmou que vai poupar a maioria dos titulares e dar chance aos que estão no banco: "Vamos escalar esses atletas para que peguem ritmo e depois analisaremos a utilização deles para o jogo do final de semana (domingo, contra o Bahia de Feira)".

Sendo assim, o discurso do técnico precisa de uma observação: o confronto com o Santa terá importância, sim - para os que ainda buscam espaço entre os titulares.

Um deles é o lateral esquerdo Moisés, que retornou no domingo, 20, de lesão. Com João Paulo pendurado, a tendência é que ele seja titular. "Será importante sim, ainda mais para mim, que fiquei parado por 15 dias. Praticamente não joguei ainda, fiz só duas partidas", disse. Antes de domingo, ele só havia enfrentado o Colo Colo, há um mês.

Outro que pode 'cavar' seu espaço é o atacante Henrique. "É um atleta interessante, mas que precisa de ritmo. Até porque o estilo dele é um jogo de velocidade, então tem que estar bem para fazer isso. Daremos essa oportunidade no meio da semana", cravou Doriva.

Na zaga, Lucas Fonseca, que vem treinando há mais de 20 dias, deve começar o jogo. O lateral esquerdo João Paulo Gomes deve ficar no banco e entrar no decorrer do duelo. O atacante Thiago Ribeiro, que será apresentado para a torcida (veja o quadro acima), também deve ficar no banco.

Quem será poupado é o lateral direito Hayner. No seu lugar deve jogar o volante Yuri, improvisado. "Ele tem feito esse 'coringa' para nós. Fez duas partidas na lateral esquerda e temos essa alternativa de usar ele (na direita) enquanto Tinga não se recupera", considerou o técnico Doriva.

Nesta segunda, 21, quem enfrentou o Bahia de Feira recebeu folga. Os demais fizeram um treino com bola. Danilo Pires fez um treino na academia. Tinga, Gustavo, Hernane e Gustavo Blanco ficaram na fisioterapia.

adblock ativo