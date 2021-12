Atletas do Bahia festejam título nas redes sociais

Os jogadores do Bahia usaram as redes sociais para comemorar a conquista do bicampeonato baiano diante do Vitória da Conquista no domingo, 3, na Arena Fonte Nova. Artilheiro do Baianão depois de fazer dois gols na final, Kieza agradeceu pelo resultado, mas disse que tinha certeza que o título viria:

"Eu espero que esse seja o meu primeiro título de muitos que ainda irei conquistar com o Bahia. Gostaria de agradecer a torcida por não deixar de acreditar em nenhum momento, por nos apoiar e cantar os 90 minutos.

Mesmo vindo com a desvantagem do primeiro jogo sabíamos que o nosso grupo é guerreiro, não entramos em nenhum jogo para perder, é verdade que as vezes o triunfo não vem, mas, hoje foi merecido.

Hoje foi a coroação o nosso primeiro semestre de trabalho forte, cansados? Talvez, mas Felizes.

Ninguém chega a uma final à toa, muito menos em duas finais de dois campeonatos disputados. Parabéns ao Vitória da Conquista, mas hoje eu prometi pra mim que daria essa alegria ao torcedor tricolor. BORA BAHIA MINHA PORRA!!! #Tudobossonadadeles

"O meu Deus é forte, justo e verdadeiro""



