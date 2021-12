Tentando recriar o clima de Fonte Nova para enfrentar o Oeste, em Barueri, o Bahia fez uma ação bastante inusitada: os atletas Juninho, Renato Cajá e Feijão, além do técnico Guto Ferreira, ligaram para alguns dos sócios do clube em São Paulo convocando eles para a partida, que acontece no sábado, 22, às 15h20.

O tricolor Lucas Ferraz foi um dos sorteados: “Foi pouco depois do almoço... Para você ter ideia, estava no banheiro do trabalho escovando os dentes na hora que um número de Salvador ligou. Não entendi nada”, recorda ele. “Quando atendi veio logo a voz: 'não se assuste não, mas aqui é o Guto Ferreira, técnico do Bahia'. Não teve jeito, tomei susto mesmo assim (risos)!”.

Vitor Villar Atletas do Bahia convocam sócios por telefone para partida em Barueri

“Teve uma hora que achei que era gravação... Ele falava comigo e eu só ouvindo... Aí interrompi chamando 'Guto!'. E ele respondeu 'diga!'. Aí eu fiquei de cara”, completa.

Um torcedor até desligou na cara do comandante tricolor por não acreditar na brincadeira. O Bahia tem 96 sócios em dia no estado de São Paulo e sorteou oito deles para receber os 'mimos'.

Três pontos atrás do G-4, o Bahia busca o terceiro triunfo seguido na Série B. Se o Náutico não vencer o Luverdense, na sexta-feira, 21, o Tricolor entra no grupo dos quatro primeiros.

