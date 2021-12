Atletas do Bahia ajudam famílias de Lauro de Freitas

Léo Gamalho, Titi, Souza, Zé Roberto e Yuri representaram o elenco do Bahia na doação de 100 cestas básicas, compradas pelos atletas do tricolor, para ajudar as pessoas que sofreram com a chuva nas últimas semanas em Lauro de Freitas.

A ação foi realizada na tarde de quinta-feira, 21, antes do treino do Esquadrão, em uma quadra do município. "Estamos aqui não só para trazer alimentos, mas também para trazer alegria", disse o zagueiro e capitão Titi.

O marketing do Bahia aproveitou para distribuir brindes oficiais do clube para as crianças da comunidade, que tiraram fotos e pediram autógrafos aos atletas. As cestas básicas foram entregues a representantes da Prefeitura de Lauro de Freitas, que ficarão responsáveis pela distribuição dos donativos.

Cerca de 110 famílias tiveram seus imóveis alagados. Por isso, a prefeitura deu início a uma campanha de arrecadação de donativos.

