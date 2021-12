Atleta sub-13 do Bahia, Enzo Bülhman se destaca no cenário futebolístico local

Natural do município de Camanducaia, localizado no sul de Minas Gerais, o jovem meio-campista Enzo Bülhman, de apenas 13 anos, tem trilhado o seu caminho na busca pelo sonho de se tornar um jogador profissional.

Desde o final de 2014, Enzo e sua família vieram para Salvador, onde o jovem meia tem se destacado no cenário baiano. Aluno do Colégio Integral, ande atua como aluno-atleta, ele também defende as cores do Bahia na categoria sub-13.

Além do Esquadrãozinho, Enzo é aluno-atleta no Colégio Integral | Foto: Divulgação

A relação entre Enzo e o futebol teve início desde que o garoto tinha apenas três anos. Os primeiros passos dentro do esporte ocorreram ainda em sua cidade natal, no Society do Camanducaia, através do ex-jogador Marcelo Camanducaia.

Fora do Esquadrãozinho, os treinos diários do jogador ficam por conta dos professores Julian Valoni e Rafael Ribeiro. Apesar da pouca idade o atleta já coleciona títulos, tanto pelo Tricolor de Aço, quanto pela instituição de ensino.

