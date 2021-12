Atleta do Bahia é convocado para Seleção Brasileira sub-16

O meio campista Allyson, do Bahia, foi convocado para a Seleção Brasileira de base sub-16, que participa de um torneio na França.

Com apenas 16 anos, o jovem acumula sua terceira convocação para a seleção. Anteriormente, ele participou de um período de treinos, em janeiro, e do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, em fevereiro. Allyson defenderá as cores do Brasil no 47º Mondial Football Montaigu, que ocorrerá entre 16 e 22 de abril.

O Brasil está no Grupo A, com a França, Espanha e México.

