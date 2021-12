"Atitude nunca vai faltar", diz Pittoni em apresentação

Uma das principais contratações do Bahia no início da temporada 2014, o volante paraguaio Wilson Pittoni foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira, 15, no Fazendão.

Vice-campeão da Libertadores em 2013 pelo Olímpia, Pittoni ganhou fama no Brasil ao marcar um belo gol de falta no jogo de ida da final da competição contra o Atlético-MG. O volante prometeu muito treino para poder ocupar a função de cobrador de faltas no tricolor, posição que há algum tempo o Bahia tem grande deficiência.

"Tenho que treinar para poder melhorar. Eu tenho essa virtude, mas sem treinar fica difícil. Mas espero fazer gols de faltas aqui, se Deus quiser".

Antes de jogar pelo Olimpia, Pittoni teve uma passagem no Brasil pelo Figueirense. O volante, que também pode atuar como meia, classificou como boa sua passagem pela equipe catarinense, mas disse que uma lesão acabou atrapalhando seu desempenho.

"Fiquei sete meses parado lá. Meu empresário (Regis Chedid, o mesmo de Maxi) queria me trazer para o Vitória depois do Figueirense, mas preferi voltar para o Paraguai, onde tive um ano muito bom".

Sobre o Bahia, Pittoni diz conhecer poucos jogadores, como Fahel, Marcelo Lomba e Titi, mas afirma já conhecer a força da torcida tricolor, quando enfrentou o Esquadrão em 2011, em Pituaçu.

"Sei que o Bahia tem uma torcida apaixonada. Foi uma das coisas que levou a vir para cá. Quero agradecer a diretoria, por confiar em mim. O Regis (seu empresário) me falou que o Bahia tem muitas pretensões para esse ano. O clube mesmo não conheço 100%, mas agora é trabalharmos todos juntos para ganhar títulos. Vou fazer o meu melhor em cada jogo. Atitude nunca vai faltar. O torcedor vai ver quem sou eu".

