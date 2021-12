Ataque tricolor tenta superar dependência de artilheiros

Com dificuldade para balançar a rede, sendo eliminado pelo América-MG na Copa do Brasil sem marcar nenhum gol, o Bahia tenta superar a dependência da dupla Edigar Junio e Hernane. Desfalques nos últimos jogos, os principais artilheiros do time treinaram apenas a parte física na reapresentação desta quinta-feira, 19, e não devem ir a campo no sábado, 21, contra o Paraná, na próxima rodada da Série B.

Dos 45 gols marcados pelo Tricolor nesta temporada, a dupla participou de 44,4% deles, com 18 tentos e 2 assistências. Enquanto Edigar está fora desde o Ba-Vi decisivo do Baianão, o 'Brocador' até participou da final do Estadual, mas não estava bem fisicamente e acabou sacado.

Depois da eliminação da Copa do Brasil, o técnico Doriva comentou sobre as oportunidades perdidas. "Os atletas tem que ter essa tranquilidade. O Hernane, que é um jogador importante, faz falta. É um atleta que teve uma sequência boa no 1º semestre e fez muitos gols. Temos que trabalhar e conseguir melhorar o estado anímico para prosseguir".

Titular em grande parte deste início de temporada, Luisinho comentou nesta quinta, em coletiva, que o aspecto psicológico (o nervosismo durante os jogos) vem sendo o principal adversário para concretizar em gols as diversas chances criadas. Na derrota por 1 a 0 para o América-MG, foram 29 finalizações, sendo 9 na direção do gol, enquanto o time mineiro chutou 6 vezes, com apenas duas corretas.

Apesar de concordar com a importância da dupla, o atacante, que fez 4 gols em 2016, acredita na força do grupo tricolor. "São jogadores que nos ajudam muito, mas também temos que valorizar todo o grupo. Não podemos desmerecer quem está jogando. Contra o Avaí foi um atacante, o Zé Roberto, que fez os dois gols da vitória", afirmou.

Recuperação

Na reapresentação desta quinta, no Fazendão, Hernane, Edigar Junio e Rômulo fizeram trabalhos físicos no campo. "Aumentamos a carga de treinamento e acredito que na segunda já devem estar junto com o restante do grupo", afimou o preparado físico do Bahia, Reverson Pimentel, no Programa do Esquadrão. O volante Yuri ainda segue em fase de recuperação física.

Já visando o confronto de sábado contra o Paraná, pela 2ª rodada da Série B, Doriva comandou um coletivo. Enquanto quem atuou mais de 45 minutos na derrota para o América-MG ficou apenas na academia, o técnico organizou uma atividade com duas equipes formadas pelo restante dos jogadores. O trabalho terminou em 2 a 2, com Rodrigo Rodrigues e Renato Cajá, que disputou seu 1º coletivo, marcando os gols do time titular.

