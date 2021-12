Atacantes do Bahia completam um mês sem marcar nesta 5ª

A falta de triunfos na Série B acabou no último sábado, quando o Bahia venceu o Luverdense. Como recompensa, o time diminuiu a diferença para o G-4 de oito para cinco pontos. Agora, para espantar de vez a má fase, resta acabar com o jejum de gols dos seus atacantes.

Um mês. Esse é o período, completado quinta-feria, 28, que os homens de frente do Esquadrão estão sem balançar a rede: o último gol de um atacante foi contra o Oeste, no dia 28 de junho. Hernane abriu o placar no 1º tempo e Zé Roberto o fechou na etapa final.

Depois disso, foram três jogos sem nenhum atleta tricolor fazer gols: derrotas por 1 a 0 para Ceará e Vila Nova, e empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa. Contra o Luverdense, Luiz Antônio, volante, pelo menos acabou com o jejum, mas não com a má fase do ataque: afinal, no último mês, foi apenas um tento anotado.

Não que no resto da temporada a linha ofensiva tenha sido brilhante: de 38 partidas disputadas até agora, os atacantes passaram em branco em sete. Em outras oito, ninguém do time marcou.

Na Série B, o ataque do Esquadrão também não tem desempenho de G-4: o time fez 22 gols, sétimo melhor da tabela. Hernane e Zé Roberto, últimos atacantes a balançar a rede, são respectivamente artilheiro do time no campeonato, com cinco gols, e vice-artilheiro, com três.

Fora eles, os atacantes que marcaram no torneio foram Luisinho (dois), e Thiago Ribeiro, já afastado (um). Edigar Junio, vice-artilheiro do time no ano, com oito gols, não marcou ainda na Série B.

Reforços para o ataque

Nesta quarta, 27, em entrevista para o Programa do Esquadrão, o diretor de futebol Nei Pandolfo revelou que o clube ainda não fechou as contratações: "Estamos trabalhando nomes ajustados com Guto (Ferreira, técnico). A ideia é trazer dois ou três reforços para melhorar nosso elenco".

Entre eles, Nei revelou que busca um camisa 9 para fazer sombra a Hernane. "Buscamos há algum tempo, na verdade, atletas com esse perfil. Mas não é fácil, todas as equipes estão buscando", disse.

Na tarde desta quarta, no Fazendão, Edigar Junio, que se recupera de lesão, fez mais um treino físico e não deve voltar contra o Bragantino, no sábado, em São Paulo.

Os zagueiros Lucas Fonseca e Jackson seguem em tratamento. Em campo, o técnico repetiu a equipe que venceu o Luverdense: Muriel, Eduardo, Tiago, Éder e João Paulo; Feijão, Luiz Antônio, Juninho e Cajá; Allano e Hernane.

