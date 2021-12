Atacante vai desfalcar o Bahia por até quatro semanas

O atacante Kieza, artilheiro do ano no Bahia, ficará, pelo menos, quatro semanas fora dos gramados. O resultado do exame saiu na noite de segunda-feira, 12, e foi detectada uma lesão de grau 2 na coxa do atleta.

De acordo com o departamento médico do clube, ele fará tratamento em dois turnos para acelerar a recuperação. Com Léo Gamalho sem condições de jogo, a única opção para substituir o camisa 9 é o garoto Jeam.

