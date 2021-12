Atacante tricolor Artur é convocado para a seleção olímpica

O atacante do Bahia, Artur, foi anunciado na manhã desta sexta-feira, 16, como um dos convocados para a seleção brasileira pré-olímpica. O anúncio foi feito pelo técnico André Jardine.

Artur, de 21 anos, está no Tricolor emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano. Com a camisa do Bahia, o atacante vem se destacando na temporada: são 35 jogos, 6 gols marcados e nove assistências. Apesar da boa notícia, o Esquadrão perderá Artur diante do Vasco, no dia 7 de setembro, pela 18ª rodada do Brasileirão Série A, pois o jogador já estará disponível para a seleção.

A boa fase do jogador foi confirmada por ele mesmo em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 14. "É um dos melhores momentos da minha carreira. Fiz uma boa campanha no Londrina. Se não me engano fiz dez assistências e sete ou oito gols. Mas no Bahia está sendo especial. Por ser Campeonato Brasileiro de Série A. Está sendo muito bom, um dos melhores momentos da minha vida”, disse.

Os amistosos estão confirmados para os dias 5 e 9 de setembro, contra a Colômbia e o Chile, respectivamente, como preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Confira a lista de convocados:

Goleiros - Cleiton (Atlético-MG); Daniel Fuzato( Roma); Lucão (Vasco).

Laterais - Emerson (Real Bétis); Guilherme Arana (Sevilla); Guga (Atlético-MG); Renan Lodi (Atletico Madrid).

Zagueiros - Luiz Felipe (Lazio); Lyanco (Torino); Ibãnez (Atalanta); Walce (São Paulo).

Meias - Allan (Fluminense); Douglas Luiz (Aston Villa); Jean Lucas (Lyon); Mauro Júnior (Heracles Almelo); Pedrinho (Corinthians); Wendel (Sporting).

Atacantes - Antony (São Paulo); Arthur cabral (Palmeiras); Artur (Bahia); Bruno Tabata (Portemonense); Matheus Cunha (RB Leipzig); Paulinho (Bayer Leverkusen).

🇧🇷 Atacante Artur está na lista da seleção brasileira olímpica para amistosos dias 5 e 9 de setembro, contra Colômbia e Chile, ambos em SP ➡️ https://t.co/BevdPjjht3 #BBMP pic.twitter.com/mOOLtWNAR8 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 16, 2019

