Atacante Thiago Ribeiro perto de fechar com o Bahia

Com Hernane lesionado e poucos nomes que possam assumir, de fato, a titularidade no setor ofensivo, o Bahia busca reforços para a temporada. O clube já iniciou negociações com Thiago Ribeiro, que atualmente defende o Atlético-MG, e deve fechar com o jogador em breve.

A informação foi confirmada pela assessoria do Esquadrão nesta terça-feira, 15. No entanto, o empresário de Thiago, Juan Figer, preferiu ainda manter silêncio e não comentar sobre o assunto.

Thiago Ribeiro pertence ao Santos, mas foi emprestado ao clube mineiro em abril do ano passado. No Galo, ele vem sendo pouco aproveitado pelo técnico Diego Aguirre, e deve rescindir seu contrato, que vai até junho deste ano.

O diretor executivo do Santos, Dagoberto Santos, afirmou em entrevista ao A TARDE que a negociação foi de iniciativa do Bahia e ainda está em andamento. "Não há nada confirmado. Estamos em negociação com o próprio Thiago", disse.

Caso a transferência se concretize, Dagoberto já deixou certo que o Tricolor não poderá contar com o atacante para o Campeonato Baiano, já que o prazo para inscrição de jogadores termina amanhã. " São três federações envolvidas (São Paulo, Minas Gerais e Bahia), é impossível reunir todos os documentos em tão pouco tempo", explicou o executivo do Peixe. Com isso, o atleta só estaria apto para atuar na Série B e Copa do Nordeste.

Com contrato com o Santos até final de 2017, e com o Atlético, até o meio deste ano, Thiago Ribeiro acertaria com o Bahia até o final da temporada.

