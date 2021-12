Atacante Rhayner vira dúvida para o clássico

O desfalque de Lincoln não é a única preocupação de Marquinhos Santos para o Ba-Vi de domingo, 11. Rhayner, um dos principais jogadores do Esquadrão, não treinou nesta sexta-feira, 9, na Fonte Nova, local do duelo, porque segue com dores lombares.

O atacante tem até domingo para melhorar e ficar apto a entrar em campo. "Está fazendo tratamento intensivo, físico, fisioterapia e tomando medicações. Se não tiver dor, vai para o jogo. Estamos preparando o atleta para jogar", disse o médico Daniel Araújo.

Se Rhayner for vetado, Henrique e Rafinha brigam pela vaga.

