Atacante renova com o Bahia até 2017

Titular no jogo do bicampeonato baiano contra o Vitória da Conquista, no último domingo, 3, o atacante Zé Roberto acertou a renovação de contrato com o Bahia por mais dois anos.

"Zé finalizamos ontem [segunda-feira] e renova contrato com o Bahia até 2017", explicou o diretor de futebol do Esquadrão, Alexandre Faria, que destacou a disputa da Série B, a partir deste sábado, diante do América-MG: "O torcedor espera que a gente consiga o acesso e brigue pelo título, e essa é a nossa expectativa".

