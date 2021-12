Atacante renova com Bahia e é integrado ao profissional

O técnico do Bahia, Sérgio Soares, poderá contar com mais um jogador para a temporada. Nesta quarta-feira, 7, o jovem atacante Lourival, 19 anos, renovou contrato com o Esquadrão até dezembro de 2016, e foi integrado ao elenco profissional.

O atacante se apresentará no Fazendão, onde fará exames médicos e físicos para começar a treinar com o restante dos jogadores. Desde os sete anos no Tricolor, a jovem promessa ganhou notoriedade após alcançar a artilharia em todas as categorias da divisão de base do clube.

