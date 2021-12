Atacante Marcão é o novo reforço do Bahia

O atacante Marcão, ex-Atlético-PR, é o novo reforço do Bahia para a temporada 2014. O jogador, que chega por empréstimo até o mês de junho, já realizou exames físicos na academia do clube nesta segunda-feira, 17.

O centroavante, de 28 anos, é baiano de Camaçari e começou a carreira no Ipitanga. Marcão também acumula passagens América-MG e Atlético-GO, seu último time.

Outro que deve pintar no Fazendão é o meia Lincoln, do Coritiba. O tricolor negocia a contratação do atleta, que foi indicado pelo técnico Marquinhos Santos. No ano passado, eles trabalharam no Coxa.

Além de Lincoln, o volante Uelliton também deve fechar com o Esquadrão nos próximos dias. Ele já treina com o elenco tricolor desde a semana passada, mas ainda depende de acertos contratuais com o Cruzeiro para fechar com o tricolor.

