Atacante Kieza vira caixa de supermercado

Além de voltar aos treinos para comandar o ataque do Bahia no duelo com o Santa Cruz, que será disputado na tarde deste sábado, 7, na Arena Fonte Nova, Kieza virou caixa de supermercado. Isso mesmo, o principal jogador do Bahia na temporada 2015 exerceu a função por um dia, nesta quinta, 5.

Tudo, no entanto, não passou de uma ação de marketing do clube para divulgar o programa de sócios do Esquadrão, em parceria com uma marca de cerveja, que deve divulgar um comercial com o atacante.

adblock ativo