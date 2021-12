Atacante Kayke deixa o Bahia para acertar com clube carioca

Enquanto o elenco do Bahia se prepara para a decisão na Copa do Brasil diante do Palmeiras, o atacante Kayke embarcou para o Rio de Janeiro nesta terça-feira, 14, e não atua mais pelo clube. O destino do jogador é o Fluminense, onde vai realizar exames médicos para assinar contrato e ser anunciado oficialmente.

Por meio das redes sociais, o atleta comemorou o retorno às terras cariocas, onde se destacou pelo Flamengo. “De volta pra casa! #RJ”, escreveu o atacante, em uma foto ao lado da esposa postada no Stories do Instagram.

No tricolor baiano, o goleador não emplacou e foi bastante criticado pela torcida pelas péssimas atuações. Além disso, perdeu espaço no elenco do técnico Enderson Moreira após a chegada do jovem Clayton, na última semana.

Kayke deixa o Bahia após marcar apenas um gol pelo clube, diante do Altos-PI, em partida válida pela Copa do Nordeste, no dia 30 de janeiro.

Jogador comemorou o retorno às terras cariocas em rede social

adblock ativo