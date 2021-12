Atacante Júnior Brumado é convocado para Seleção Brasileira Sub-20

O bom desempenho de Júnior Brumado, de 18 anos, no ataque do Bahia tem demonstrado resultados também fora de campo. O atleta foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a Seleção Brasileira Sub-20.

Contudo, como ele ainda se recupera de uma lesão muscular, não vai poder se apresentar a Seleção neste sábado,17. Esse mesmo problema o tirou do jogo do Bahia contra a Juazeirense pela semifinais do Campeonato Baiano de 2018.

A expectativa é que o atacante tricolor participe da disputa de dois amistosos contra o México que servem como preparação para o campeonato Sul-Americano da categoria.

