Atacante Hernane prepara retorno após grave lesão

Saudade de entrar em campo? Hernane admitiu estar sentindo falta até de ir à sala de imprensa para dar entrevista coletiva, um terror para a maioria dos atletas.

O Brocador tem motivos de sobra para estar saudoso. Não joga uma partida oficial há mais de quatro meses – desde que sofreu uma fratura na tíbia na partida de ida das semifinais da Copa do Nordeste, contra o Vitória, no dia 28 de abril. E está há um tempo ainda maior sem fazer o que mais gosta, brocar – não balança a rede desde o dia 22 de abril, quando marcou o gol do 1 a 0 sobre o Fluminense de Feira pelas semi do Baianão.

Recuperado da grave lesão que o obrigou a passar por cirurgia e o deixou de molho por todo esse tempo, o Brocador já treina normalmente com bola e participou de atividade no Fazendão nesta sexta-feira, 1º, dia em que parte do elenco recebeu folga – estendida para todos no fim de semana. “Estou trabalhando forte todos os dias, até um pouco mais que os outros, para estar 100%”, garantiu ele, que quer estar presente na próxima partida, dia 11, uma segunda-feira, diante do Atlético-GO, em Goiânia. “Atuando ou não, quero estar ao menos no banco”.

É que, atualmente, o comandante do ataque tricolor é Rodrigão, um jogador que tem as mesmas características de Hernane e marcou quatro gols em seus primeiros três jogos como titular. Agora, no entanto, sofre com um jejum de quatro partidas sem ir às redes. “Será uma concorrência positiva. Hoje, Rodrigão é o titular. Fiquei me recuperando para estar 100%. Falta ritmo de jogo, que você só adquire jogando. Titularidade vem com trabalho, com dedicação, com o dia a dia. Isso aí, aos poucos, acontece. Vou buscar minha oportunidade e, quando entrar, corresponder”, prometeu o Brocador.

O veterano de 31 anos viu de forma positiva a decisão da diretoria do Bahia de efetivar Preto Casagrande como técnico. “É uma pessoa que sempre nos ajudou. Ele, com certeza, é a pessoa ideal para acompanhar a equipe nesse momento. Tem relação boa com os atletas. Pode ser que acabe sendo um pouco odiado pela escolha dele, mas isso faz parte do futebol. Ele terá muito sucesso”, apostou Hernane, que também falou sobre uma polêmica com outro treinador.

‘Trairagem’?

Em declaração ao programa Fox Sports Rádio, o ex-jogador Zinho – amigo e parceiro de trabalho de Jorginho, que passou recentemente pelo Bahia – citou Régis e Hernane ao afirmar que houve pressão de parte dos atletas para Jorginho ser demitido em julho.

“Não sei por que Zinho falou isso. Tive boa relação com Jorginho e, conhecendo Régis, não teve essa trairagem. Jogador não derruba treinador”, respondeu o Brocador.

