Atacante Hernane inicia trabalho de transição no campo

De molho há quase três meses por fratura na tíbia, o atacante Hernane voltou a campo nesta segunda-feira, 17, como parte do trabalho de transição física.

Na mesma estão os também atacantes Edigar Junio e Maikon Leite, e o zagueiro Jackson. Já o volante Edson, que cumpre na quarta, 19, seu último jogo de suspensão, teve um novo problema no joelho e não deverá estar pronto para atuar no próximo domingo, 23.

Com uma luxação no dedão do pé esquerdo, Rodrigão ficou fora do confronto com o Avaí. Nesta segunda, o médico Luiz Sapucaia deu entrevista animadora: “Rodrigão está muito bem. Vamos fazer um teste de campo que vai dizer se ele joga ou não na quarta”.

Entretanto, logo depois foi feita uma nova avaliação, menos positiva, e o centroavante acabou não descendo para o campo. Trabalhou na academia e sua chance de atuar diante do Galo é pequena.

