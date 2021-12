Atacante Hernane faz treino com bola no Fazendão

Depois de eliminar o Fortaleza no domingo, 3, pela Copa do Nordeste, o elenco do Bahia volta suas atenções para o confronto desta quarta-feira, 6, contra o Globo-RN, que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O Esquadrão precisa de um triunfo para avançar, pois o jogo de ida terminou empatado sem gols.

Nesta segunda-feira, 4, os atletas se reapresentaram no Fazendão. Enquanto os titulares fizeram um regenrativo, com academia, piscina aquecida e gelo, os demais jogadores participaram de um trabalho técnico com bola, com alguns garotos do sub-20.

O atacante Hernane desceu para o campo e realizou, como parte da fase de transição da lesão no joelho, uma atividade física com bola. O lateral Tinga, que também está recuperado de lesão, fez um trabalho na academia.

Já os volantes Danilo Pires e Gustavo Blanco, também curados, treinaram normalmente e devem ser utilizados pelo técnico Doriva na partida contra o Globo. Com uma fratura no dedo da mão, Thiago Ribeiro deve ser poupado.

O zagueiro Gustavo e o volante Yuri, que serão operados por causa de lesões no joelho, ficaram no departamento médico.

