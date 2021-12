Atacante Hernane deve puxar fila de reforços do Bahia

A diretoria tricolor deve confirmar ainda nesta quarta-feira, 23, o primeiro movimento da sua estratégia de contratações para 2016, prometida como ousada. O atacante Hernane confirmou na tarde desta terça, 22, sua saída do Sport, e, com proposta 'irrecusável' do Bahia em mãos, estaria perto de ser anunciado.

Num primeiro contato nesta terça, o empresário do atleta, Paulo Pitombeira, negou a negociação com o Tricolor. "Não existe nada", disse. Amigos de Hernane, porém, confirmaram à reportagem que o atacante havia recebido, sim, propostas de Santos, Vasco e Bahia. E a do Esquadrão seria superior. Por isso o baiano, 29 anos, natural de Bom Jesus da Lapa, estaria propenso a vir para Salvador.

Só depois de confirmar a saída do Sport e ser confrontado sobre o assunto, Pitombeira admitiu: "O Bahia fez uma proposta hoje. Não posso dizer se é a mais alta, mas é um bom projeto", disse, prometendo definir o destino do atacante ainda na noite desta terça.

De acordo com a imprensa de Pernambuco, Hernane recebia cerca de R$ 200 mil por mês no Sport. Em 2015, disputou 17 partidas pelo Leão, sendo seis como titular. Ao todo, fez quatro gols, dois deles sobre o Bahia, na goleada por 4 a 1 em Recife que eliminou o Tricolor da Sul-Americana.

'Bala na agulha'

Vencer a disputa com um time de Série A mostra um pouco do perfil 'ousado' prometido para 2016. Segundo o presidente tricolor, Marcelo Sant'Ana, o clube tem caixa para investir em jogadores ditos caros.

O mandatário revelou que o Bahia pode ter, no ano que vem, uma folha salarial de R$ 2 milhões, frente à de R$ 1,4 milhões em 2015.

"Neste ano o orçamento era de R$ 30,5 milhões para o futebol ao longo da temporada. Em 2016, o investimento será de R$ 47,8 milhões, um aumento de 57%", disse Sant'Ana. "Dentro disso, a gente reserva cerca de R$ 5,5 milhões na montagem da equipe (com compras em definitivo ou por empréstimo). Por isso, acredito que as possibilidades do Bahia são muito boas", completou.

Segundo o presidente, um investimento parecido não foi possível em 2015 por conta da alta carga de dívidas. "O Bahia pagou neste ano R$ 27,4 milhões, herdados por gestões passadas; R$ 6,4 milhões envolviam remunerações de atletas, funcionários ou terceiros em atraso; R$ 6,8 milhões de parcelamentos de débitos, como os do acordo trabalhista. Além disso, a gente pagou e pagará, até dezembro, R$ 14 milhões de direitos de transmissão que foram antecipados", explicou.

"Esse valor de R$ 27,4 milhões dá 34% da receita do clube em todo o ano, que deve fechar em R$ 80 milhões. O Bahia tinha uma folha de R$ 1,4 milhão este ano porque era a folha que tinha condição de pagar. E é por isso que digo que ano que vem a gente pode montar um time muito melhor. Afinal, teremos capacidade de pegar a folha e colocar em R$ 1,8 milhão ou até em R$ 2 milhões", argumentou.

