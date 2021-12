Atacante Gilberto afirma não ter interesse em sair do Bahia

Artilheiro do Bahia no ano, com 16 gols, o atacante Gilberto afirmou ter vontade de permanecer no clube para sequência da temporada. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira, 1, o jogador que foi especulado em alguns times durante a pausa para a Copa América, afirmou não ter recebido nenhuma proposta de outra equipe.

"Não recebi ligação nenhuma. Não tenho interesse em sair. Se aparecer alguma possibilidade, vão me passar e vou passar para a diretoria, como sempre fiz. Acho que a gente tem que ser honesto. Assumi um compromisso com o Bahia. Se tiver um dia que sair, vou chegar naquelas pessoas que competem, Diego e o presidente, e passar o que acho. Aí a gente vai acertar o melhor para o Bahia", disse

Com relação a pausa do calendário de jogos do Bahia durante a Copa América, Gilberto julgou como importante o tempo de descanso, mas lamentou a interrupção da sequência da equipe que vinha de boas partidas.

"Analisando do ponto físico, nossa equipe é a que mais jogou no ano. A parada era importante para a gente sim, mas pelo ponto da sequência que vínhamos, o nível que estávamos jogando, acho que poderia continuar um pouco mais para que a gente embalasse de vez. Sempre bom no começo do campeonato conseguir fazer ótimos jogos, aquilo que se espera", afirmou

O Bahia volta a campo no dia 10 de Julho, contra o Grêmio, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante espera encontrar dificuldades contra o adversário, que terá o retorno de jogadores importantes para o confronto.

"Acho que vai ser ainda mais difícil. Eles têm jogadores que estão voltando de lesão, vão dar uma qualidade maior ao elenco. São jogadores que a gente tem que ficar espeto. Maicon dá uma posse de bola fantástica para o Grêmio. Cebolinha a gente está vendo na Copa América que precisa ser marcado. Luan, que para mim, é um dos craques que o Brasil produziu. Por isso que estou falando que a gente tem que se exigir um pouco mais", finalizou.

adblock ativo