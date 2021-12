Atacante Geovane quer ser exemplo para jovens de Itinga

Humildade, pés no chão e gols. É assim que Geovane Itinga, de 17 anos, espera conquistar seu espaço no Bahia. Principal jogador tricolor na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016, o atacante foi um dos destaques da competição. Além da artilharia isolada, com oito gols, ele foi um dos dois atacantes da seleção escolhida pelo canal Sportv.

Nascido e criado no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Geovane aproveitava o incentivo do pai, Denaldo Perreira, 38, e a proximidade de sua casa com o Fazendão, para participar das peneiras e acompanhar os treinos desde os 12 anos. "Fui dispensado umas cinco vezes, até que depois de um amistoso da escolinha DBI contra o Bahia, fiz dois gols e fui chamado", lembrou.

Na equipe sub-13 do Esquadrão, Geovane ganhou do técnico Luciano Moura o apelido de "Itinga", para diferenciar de outro Geovane que fazia parte do grupo azul, vermelho e branco.

Apesar de não gostar muito do apelido nos primeiros passos pelo CT tricolor, Geovane carrega hoje o nome do bairro que mora com orgulho. Com o destaque que vem recebendo em nível nacional, ele espera mudar um pouco a realidade da região. "É uma oportunidade de tirar essa fama ruim do nome do bairro", justificou Geovane.

Além de tirar a má fama da localidade, considerada violenta, Geovane acredita que pode servir como exemplo para os mais jovens da região. "Se puder, quero ser um exemplo para os meninos mais novos aqui do bairro", garantiu.

Pensamento que é compartilhado pela mãe do jogador, Maria Luci, 44. Mesmo que seu desejo seja ver o filho cursar Medicina, ela apoia o sonho da promessa tricolor. "A gente sofre, sonha e acredita junto com ele, sempre com fé em Deus, acreditando que tudo vai dar certo", explicou Maria Luci.

Já Jeferson Ribeiro, 31, está feliz com o sucesso do amigo: "Bom amigo, além de levar o nome do bairro para o Brasil".

Equipe principal

Mesmo em alta por causa do desempenho na Copinha, Geovane Itinga não se ilude com o repentino assédio e quer dar um passo de cada vez na carreira. Ainda sem proposta da comissão técnica tricolor para integrar a equipe principal, o atacante tem o desejo de subir ao profissional. Para isso, espera conquistar seu espaço fazendo gols.

O jogador ,que possui contrato com o Bahia até março de 2017, foca na disputa do Campeonato Baiano Sub-20. "Espero fazer um bom campeonato pela equipe do sub-20, e, quem sabe, o professor Doriva possa olhar com carinho para gente", pediu.

Seleção é o maior sonho

"O ano de 2015 foi para esquecer", garantiu Geovane Itinga. O jogador, que sofreu com um série de lesões na temporada passada, espera realizar uma boa sequência de jogos em 2016 para alcançar objetivos maiores na carreira.

Inspirado em Ronaldo Fenômeno, o camisa 9 do Esquadrão sonha em realizar o feito do ex-atacante da Seleção Brasileira. "Jogar bem, chegar no time profissional e, quem sabe um dia, também vestir a camisa da Seleção Brasileira", contou Itinga.

adblock ativo