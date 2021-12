Atacante Fernandão iguala marca histórica no Bahia

Com o gol de cabeça marcado na vitória contra o Náutico, no domingo, 17, o atacante Fernandão, além de ajudar o Bahia a acabar com um jejum de sete rodadas sem vencer e sair da zona de rebaixamento, chegou à marca de 14 tentos no Campeonato Brasileiro e se tornou o maior artilheiro do Esquadrão na era dos pontos corridos da Série A (desde 2003).

Fernandão se igualou a Douglas Franklin, que também fez 14 gols em 1978. Ambos aparecem como os jogadores que mais balançaram as redes pelo Esquadrão em uma edição da 1º divisão, atrás apenas de Cláudio Adão, maior artilheiro do Bahia com 18 gols em 1986.

No jogo contra a Ponte Preta, pela 26ª rodada, o centroavante tricolor já havia igualado as marcas de Charles (1990), Nonato (2003), Didi (2003) e Souza (2011), que fizeram 11 gols em edições do Brasileirão.

Contra o Vitória, há cinco semanas, Fernandão conseguiu igualar a marca de outro grande centroavante da história tricolor, Beijoca, autor de 12 tentos no Nacional de 1978. Com o gol contra o Flamengo (29ª rodada), o atacante se igualou a Guga, que marcou 13 gols no Brasileiro de 1997.

Para se tornar o maior artilheiro do Bahia em uma só edição de Brasileiro, Fernandão precisa marcar mais 5 gols nos últimos três jogos do campeonato - Portuguesa (em casa), Cruzeiro (fora) e Fluminense (em casa).

O atacante tricolor também está bem próximo da marca de Ederson, do Atlético-PR, artilheiro do campeonato desse ano, com 17 gols.

adblock ativo