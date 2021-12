Atacante e volante renovam contrato com o Bahia até 2020

O Bahia anunciou na noite desta sexta-feira, 23, que o atacante Edigar Junio e o volante Flávio prorrogaram seus contratos com o clube até dezembro de 2020 e irão permanecer reforçando o Tricolor por mais duas temporadas.

Edigar Junio, que chegou ao Fazendão em 2016, é o artilheiro do time na atual temporada com 13 gols, ao lado de Zé Rafael. Seis deles foram no Brasileirão. Apenas Gilberto, com 8, está na frente do camisa 11, que já marcou 44 gols pelo Tricolor.

Já Flávio, de 22 anos, defendeu o Esquadrão em todas as competições de 2018, após sua chegada (Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão). No total, o camisa 5 representou o Bahia em 26 partidas oficiais.

