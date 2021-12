Atacante do sub-20 é promovido ao time principal e vira opção contra Grêmio

O Bahia terá uma novidade para o seguimento do Brasileirão, após a pausa de 10 dias para as festividades de fim de ano. Vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20 pelo Esquadrãozinho, o atacante Marcelo foi promovido ao grupo principal e vira opção para o confronto desta quarta-feira, 6, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Apesar de o jogo ser no Rio Grande do Sul, o último trabalho do Tricolor antes do confronto foi em solo carioca. No Clube da Aeronáutica, os jogaram iniciaram a última sessão de treinamento com uma roda de conversa promovida pelo treinador Dado Cavalcanti.

Logo na sequência, o comandante aplicou uma atividade tática, onde foi escalada a possível equipe titular do próximo jogo para atuar em um treinamento coletivo. Durante os trabalhos, Dado chegou a mexer nos 11 principais, testando opções para estar iniciando o duelo contra o Grêmio.

Na parte final da preparação, o grupo ainda passou por um treino de bolas paradas e aprimorou também o posicionamento nos setores defensivo e ofensivo. Antes de encerrar o treino, alguns atletas ainda testaram a finalização em uma atividade técnica de chute ao gol.

O plantel embarcou rumo à capital gaúcha no fim da tarde desta terça, 5. Bahia e Grêmio fazem o duelo de tricolores nesta quarta-feira, 6, às 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

adblock ativo