Atacante do Cruzeiro pode ser primeiro reforço do Bahia; promessa do Coxa está na mira

Após ter assumido nestaterça-feira, 19, como o novo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani começa a mexer as primeiras peças do ‘jogo de xadrez’, como classificou essa fase de negociações para montar o elenco Tricolor para 2018.

Nesta terça, um nome ficou mais próximo de ser confirmado pelo famoso SMS enviado pela diretoria sempre que um atleta assina oficialmente com o clube. É o meia-atacante Élber, de 25 anos, que atualmente está no Cruzeiro.

O jogador, que tem contrato com a Raposa até o final de 2018, segundo as conversas iniciais, viria em definitivo para o Esquadrão, com o time mineiro mantendo um percentual nos direitos do atleta.

Élber não vem em boa fase na Toca da Raposa. Nas duas últimas temporadas pelo Cruzeiro, marcou apenas cinco gols, sendo só um deles em 2017. Seu melhor momento foi em 2015, quando atuou emprestado ao Sport, fazendo parte da boa campanha do time pernambucano no Brasileirão daquele ano, quando o Sport ficou em sexto lugar.

Jovem do Coxa na mira

Outro atleta que o Bahia pode anunciar nos próximos dias é meia Yan Sasse, jogador do Coritiba. O empresário Diogo Silva confirmou o interesse do Esquadrão no atleta. Segundo Silva, Yan já acertou os salários com o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, restando apenas detalhes na negociação com o Coxa. A proposta do Tricolor consiste em um empréstimo com a opção de compra ao final do contrato.

Yan tem 20 anos e é oriundo das categorias de base do clube paranaense. Sua principal característica é a velocidade. No Campeonato Brasileiro deste ano, foi uma das revelações do clube na briga contra o rebaixamento, no qual participou de nove jogos e marcou dois gols. O motivo do empréstimo são as poucas oportunidades que o meia teve em 2017.

Bellintani em viagem

Presidente Tricolor, Bellintani passou o dia nesta terça em São Paulo, onde participou de reuniões sobre os interesses do São Paulo no goleiro Jean e do Corinthians no lateral Juninho Capixaba. Em entrevista ao canal ESPN, Bellintani confirmou as negociações, mas reafirmou que as propostas ainda não estão no nível que o Esquadrão acha justa.

“Temos propostas, que ainda consideramos um pouco diferentes do ideal. Não estamos nadando em dinheiro, mas temos responsabilidade. Não dá para liberar o atleta e fazer negócio de qualquer forma. Admito que as propostas são justas. Mas nossa visão é manter e ampliar o fortalecimento do nosso elenco”.

Segundo informações da imprensa paulista, a negociação mais avançada é a do lateral Juninho Capixaba. Em contrapartida, além de dinheiro, o Corinthians pode emprestar ou ceder o passe de quatro atletas: o goleiro Douglas, o lateral Moisés, o meia Marlone e o atacante Mendoza. Desses atletas, a prioridade do Esquadrão é Douglas, ex-Avaí, que viria para suprir a possível saída de Jean para o São Paulo. Nesta quarta, 20, Bellintani segue para o Paraguai, onde acompanhará o sorteio da Copa Sul-Americana.

*Colaborou João Luiz Souza

adblock ativo