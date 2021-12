Atacante do Bahia se desentende com torcedor em rede social

Horas depois de retomar os treinos no Bahia, o atacante Kieza, que já está recuperado de lesão após um mês fora dos gramados, se desentendeu com um torcedor em uma postagem no seu perfil do Facebook.

Na publicação, que alcançou mais de mil curtidas e 22 compartilhamentos, o artilheiro tricolor escreveu um texto demonstrando satisfação de poder voltar aos gramados. Ele também comentou sobre sua renovação com o tricolor que depende apenas de um acerto com o Shangai Shenxin, time ao qual pertence.

Kieza foi provocado por um torcerdor, insinuando que ele era mercenário: " Se não renovar caia fora do meu esporte clube bahia! Torcedores, sócios, do bahêa! Parem de puxar saco de jogadore$ ok? Kie$a, tá esperando há melhor oferta pelo que as resenhas esportivas da bahia falam cara... que lesão é essa hein? O Bahia é maior do que Kie$a!!!! (sic)".

Contrariado, K9 rebateu: "Vai te l**** o idiota cresce vire homen pra falar de mim vc me conhece pra vim falar essa p**** de dinheiro eu ligo pra isso não meu filho nasci e cresci na favela se precisar voltar pra ela eu volto Pq não passo por cima de quem eu sou ou da minha dignidade por causa dessa p****de dinheiro seu Zé (sic) "

Fãs e seguidores decidiram entrar em defesa do atleta. "Não dê ouvido a essa galera que só quer cornetar, isso não é torcedor de verdade" disse um. "Você é o cara, espero que o bahia consiga renovar", escreveu outro torcedor.

Kieza é o artilheiro do Bahia na temporada com 14 gols em 25 jogos. Ele havia se machucado na estreia do Tricolor na Série B, contra o América-MG, no dia 9 de maio. Na segunda, 8, o atleta voltou a disputar normalmente um coletivo, contra os garotos do sub-17, e marcou até um gol.

Segundo a comissão técnica, apesar da participação no coletivo, Kieza não está garantido no jogo contra o Ceará, neste sábado, 13. A informação oficial do clube é que o atleta será avaliado diariamente até a sexta, 12.







Hoje dei um passo importante para voltar a jogar, afinal, já estou agoniado sem poder fazer o que mais amo e sem poder... Posted by Kieza Marcal K9 on Segunda, 8 de junho de 2015

