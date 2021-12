Atacante do Bahia pode ficar fora do jogo contra o São Paulo

O atacante Kieza pode ficar fora do jogo do Bahia contra o São Paulo neste sábado, 18, às 18h30, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador lesionou o tornozelo na partida diante do César Vallejo, na quarta-feira, 15, pelas oitavas da Copa Sul-Americana.

Kieza se machucou quando tentava fazer um cruzamento precisou sair de campo na maca, sendo substituído por Henrique. O atacante será avaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de atuar diante do time paulista.

A delegação tricolor deixou Trujillo, no Peru, na manhã desta quinta, 16, por volta das 8h, e seguiu para Lima, onde realizará um treino regenerativo, às 16h. Na manhã desta sexta, às 9h, o elenco embarca para São Paulo.

